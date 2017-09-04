Kârımızı ve ciromuzu büyüttük
- Perakende sektörü için genelde durgun geçen yılın ilk üç ayı içinde yükselen bir grafik, başarılı ve pozitif finansal sonuçlar açıklamıştık. 2017 yılının ilk çeyreğindeki başarılı sonuçlarımızı, yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdük.
- İkinci çeyrek içerisinde özel günlerin yarattığı hareketlilik ve farklılaşan hizmetlerimizle 842 milyon TL ciro, 8 milyon TL kâr elde ettik. FVAÖK marjımızda da ilk çeyreğe göre 1 puanlık artış sağladık. Böylece FVAÖK marjımızı yüzde 4’ten yüzde 5’e çıkardık.
- 2016 yılının ikinci çeyreğine göre, bu yıl ikinci çeyrekte aynı mağazalarımızda yüzde 14,3 büyüme sağladık.
- Öncülük ettiğimiz çoklu kanal modelinde derinleşmeye devam ediyoruz. Online kanalımız olan teknosa.com’da da performansımızı yükselttik. Teknosa.com’da, 2016 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 25’e yakın büyüme oranı kaydettik.
- Yılın ilk altı ayında ise ciromuz 1 milyar 531 milyon TL olarak gerçekleşti. Kârlılık, 9 milyon TL’ye ulaştı. Hedefimiz, yılın diğer yarısında sektörün üzerinde büyüyerek pozitif değer yaratmayı sürdürmek.
Bülent Gürcan/TeknoSA Genel Müdürü
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