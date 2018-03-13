Kârlılığı koruyup satışlarımızı artıracağız
- 2023’ te teknoloji kulvarında Avrupa’nın en büyük beş teknoloji distribütöründen biri olma yolunda hızla ilerliyoruz. ‘Kârlı, verimli ve büyüyen Index Grup’ mottomuza bağlılığımızı sürdüreceğiz.
- İş ortaklarımızla son kullanıcılara kaliteli hizmet ve yenilikçi çözümler sunarak önümüzdeki yıllarda da kârlılığımızı koruyup satışlarımızı artıracak ve yükselişimizi sürdüreceğiz. Grup olarak 2018’deki satış hedefimiz, 6 milyar 358 milyon TL.
- Artım Bilişim’le, bulut bilişim çözümleri, büyük veri çözümleri ve nesnelerin interneti gibi alanları ekliyoruz. Katma değerli bu ürünlerimizi yurtdışında başta Azerbaycan olmak üzere Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’daki kurumsal müşterilerimize ulaştırarak Orta Asya’daki tecrübelerimizi artıracağız.
- Index Grup olarak, 2017’de yüzde 25 büyümeyle net satışlarımızı 5 milyar 398 milyon TL’ye çıkarttık. indeks Bilgisayar ise 2017’de konsolide net kârını yıllık bazda üçe katlayarak 155,5 milyon TL’ye, net satış gelirlerini yüzde 24 artırarak 4 milyar 720 milyon TL’ye yükseltti.
Erol Bilecik/Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı
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