Kârlılığımızı büyütmeye öncelik veriyoruz
- 50 bin adet traktör kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük traktör üreticisiyiz. Hacim ve marjlarda büyüme ile üretim süreçlerinde dikey entegrasyon hedeflerimizi devam ettiriyor, kârlılığımızı sürdürmeye ve büyütmeye öncelik veriyoruz. Sürdürülebilir temettü politikamız kapsamında 2004-2018 arasında toplam 2,4 milyar TL temettü dağıttık.
- Türkiye traktör pazarında yaklaşık 40 marka, 30 şirket tarafından temsil ediliyor. 2018’in ilk çeyreğinde Türkiye’de 17 bin 844 adet traktör üretildi. Türk Traktör olarak biz, 17 bin 844 adet traktörün yüzde 72’sinin üretimini gerçekleştirdik.
- 2018 Ocak-Mart’ ta yurtiçine 7 bin 820 adet, yurtdışına 2 bin 828 adet olmak üzere toplamda 10 bin 648 adet traktör sattık. Toplam satışlarımız, 2017 Ocak Mart’a göre yüzde 9 arttı ve 1 milyar 48 milyon TL’ye yükseldi. Bunun 738 milyon TL’si yurtiçi, 310 milyon TL’si yurtdışı satışlardan kaynaklandı.
- İlk çeyrekte brüt karımız yıllık bazda yüzde 2 artarak 172 milyon TL, net kârımızı yüzde 1 artışla 56 milyon TL olarak gerçekleşti. FVAÖK, 102 milyon TL oldu.
Şirket yetkilileri
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