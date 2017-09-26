Küresel büyüme vizyonuyla ilerliyoruz
2017 ilk yarıda konsolide bazda toplam 45,5 milyar TL gelir, 2,5 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı elde ettik. Kombine ihracatımızı, 2016’ya oranla dolar bazında yüzde 19 artırdık.
İlk altı ayda 2,9 milyar TL’lik kombine yatırım yaptık. Son beş yılda, kombine bazda 30 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik.
Topluluk şirketlerimiz bu yıl da satış, patent ve ihracat sıralamalarında en üst pozisyonlarda yer aldı. Özellikle Fiat Egea’nın başarısıyla Tofaş’ın toplam ihracat adetleri ilk altı ayda yüzde 14 yükseldi. Ford Otosan, ilk yarıda ihracat adetlerini yüzde 12 artırdı.
Türk Traktör yurtdışı pazarda 6 bin 49 adetlik traktör satışıyla Türkiye toplam traktör ihracatının yüzde 87’sini karşıladı. Tüpraş, satış tonajını yüzde 5,1 artırdı. Arçelik, Türkiye’deki satışlarını yüzde 26,5, uluslararası pazarlardaki cirosunu yüzde 31,7 yükseltti.
Üretim ve ihracat alanlarındaki güçlü liderliğimizi ülkemiz ekonomisine kattığımız değer açısından çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel büyüme vizyonumuzla büyümeye devam edeceğiz.
Levent Çakıroğlu/Koç Holding CEO’su
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