Liman işletmeciliğinde yarının stratejisi kurulmalı

Aralık 30, 2016 0 Yorum 27 Okunma
Liman işletmeciliğinde yarının stratejisi kurulmalı

Küresel ekonomide ağırlık merkezleri değişmeye başladı.

Yıldırım Şirketler Grubu icra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye’nin küresel ticaretin bel kemiği olan liman işletmeciliğinde yeni strateji oluşturması gerektiği görüşünde.

Yıldırım, “Kamu ve özel sektör işbirliği kurularak, Türk limancılığı ve denizciliği, Türkiye’nin 2023 vizyon ve hedeflerini destekleyecek boyutlara gelebilir” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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