Mısır yatırımını ikiye katlayacak

Eylül 5, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Mısır yatırımını ikiye katlayacak

Ağırlıklı olarak tekstil ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Eroğlu Holding, tekstilde kapasite artırımı için 60 milyon dolarlık iki yatırıma soyundu.

Bu yatırımlardan biri yurtiçinde biri de yurtdışında olacak.

Şirket Mısır’daki denim kumaş fabrikasının kapasitesini ikiye katlamak için 50 milyon dolarlık yatırım yapıyor.

Aksaray fabrikasında da 10 milyon dolarlık yatırım yapılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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