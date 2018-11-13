Mobilya sektörüne O’DA markasıyla girdi
İşbir Holding, 50’nci yılında mobilya sektörüne de giriş yaptı.
Holding, O’DA adını verdiği mobilya markasıyla üç yılda 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
Yıllık yüzde 15-20 büyüme hedefi olan holding, son olarak Hindistan’da ‘big bag’ alanında bir şirkete ortak oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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