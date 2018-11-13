Mobilya sektörüne O’DA markasıyla girdi

Kasım 13, 2018 0 Yorum 118 Okunma
Mobilya sektörüne O’DA markasıyla girdi

İşbir Holding, 50’nci yılında mobilya sektörüne de giriş yaptı.

Holding, O’DA adını verdiği mobilya markasıyla üç yılda 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Yıllık yüzde 15-20 büyüme hedefi olan holding, son olarak Hindistan’da ‘big bag’ alanında bir şirkete ortak oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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