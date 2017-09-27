Net kârımız yüzde 195 arttı
Erdemir Grubu olarak 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 487 milyon dolar net kâr elde ettik. Böylece net kârımız, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 195 artış gösterdi. Net kâr marjımız ise, aynı dönemler arasında 10,7 puan artışla yüzde 19,9 seviyesine yükseldi.
FVAÖK değerimiz, 2016’nın ilk yarısına göre yüzde 124 arttı ve 702 milyon dolara ulaştı. FVAÖK marjımız da yüzde 28,7 oldu.
Ereğli tesislerimizde 909 bin tonu soğuk ve bin 291 bin tonu sıcak mamul olmak üzere, toplam 2 bin 200 bin ton yassı mamul ürettik. İskenderun tesislerimizde ise, 627 bin tonu uzun ve bin 665 bin tonu sıcak mamul olmak üzere, toplam 2 bin 292 bin ton nihai mamul üretimi yaptık.
Grubumuz ilk yarıda 2,442 milyon dolar konsolide satış geliri elde etti. Ereğli tesislerimiz nihai mamul satışını 2 bin 245 bin ton, İskenderun tesislerimiz toplam nihai satış miktarını 2 bin 121 bin ton seviyesinde gerçekleştirdi.
2017’ nin ilk altı ayında 68 milyon dolarlık yatırım yaptık. 2017 yılının tamamında toplam 595 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz.
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