Nuvo Dragos’tan 55 milyon TL gelir bekliyoruz
2016 yıl sonunda 470 milyon TL olan aktiflerimiz, 2017 ilk yarıda 509 milyon TL’ye yükseldi. 2017 ilk yarıda 13,7 milyon TL net kâr elde ettik, 176 milyon TL piyasa değerlemesine ulaştık. Öz kaynaklarımız 306 milyon TL oldu.
2017’de Nuvo Dragos’tan 55 milyon TL gelir bekliyoruz. 2017-2019’da 655 milyon TL satış gelirine ulaşmayı öngörüyoruz.
52 bin metrekare alanda, 325 milyon TL yatırımla inşa ettiğimiz Nuvo Dragos’ta ikinci etabın inşaatını tamamladık. Nuvo Dragos’u seçenler, yatırımı yaptıkları anda yaşamaya başlayabilecek, kira getirisi elde edebilecek.
Nuvo Dragos’un üç bloktan oluşan, 484 daireyle sekiz ticari ünitenin yer aldığı ilk etabında 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 ve dubleks daireler var. İkinci etaptaki iki blokta ise 515 daire yer alıyor.
Yüzde 1 KDV avantajlı projede, tapu ve teslime kadar olan süreçte yüzde 20 peşinat ödemesi yapanlara yüzde 80’lik kısım için banka kredisi kullandırıyoruz. Banka kredili veya nakit alımlarda liste fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim sağlıyoruz. 60 ay-yüzde 0 faiz veya 120 ay-yüzde 0,45 faiz seçeneği de var.
Ahmet Özderici/Özderici GYO YKB Vekili ve Genel Müdürü
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