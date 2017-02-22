Profesyonel yönetimle ‘Fark’ yaratmayı başardı
Fark Holding, otomotiv yan sanayinden beyaz eşya yan sanayine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.
Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, “Profesyoneller tarafından yönetiliyoruz. Bu yıl 250 milyon Euro, 2020’de ise 300 milyon Euro ciro hedefimiz var” diyor.
Serter, Bodrum’un ardından Portekiz’de de otel yatırımına soyunduklarını anlatıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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