Satın almak için 3 markayla görüşüyor
Türkiye ve KKTC’de faaliyet gösteren Alpet, yatırımlarına hız verdi.
Şirket, 50-80 arası istasyona sahip üç marka ile satın alma görüşmeleri yapıyor.
Bu yıl 3,5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sofu Altınbaş, “Madeni yağ işinde geçen yıl gres yağı üretimine geçmiştik.
2018 yılında bunun ihracatına da başlayacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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