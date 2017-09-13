Satış ve kârlılıktaki yükseliş sürecek
Indeks Bilgisayar olarak, 2017 ilk altı ay sonuçlarına göre konsolide net satış gelirlerimiz yüzde 13,4 artarak 1 milyar 760 milyon TL’den 1 milyar 997 milyon TL’ye yükseldi. 2016 ilk yarısı itibarıyla 71,9 milyon TL olan brüt kârımız, yüzde 16 artışla 83,5 milyon TL’ye ulaştı.
Net kârda da yüzde 37 artış görüldü. Konsolide net kârımız, 2016’nın ilk yarısındaki 21,4 milyon TL’den 29,4 milyon TL’ye çıktı.
Hâlihazırdaki işlerimizin yanı sıra portföyümüze Artım Bilişim ile bulut bilişim çözümleri, büyük veri çözümleri ve nesnelerin interneti gibi ürünleri de ekledik. Katma değerli ürünlerimizi Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’daki kurumsal müşterilerimize ulaştırarak Orta Asya’daki tecrübelerimizi artırmayı amaçlıyoruz.
2023 ’te teknoloji kulvarında Avrupa’nın en büyük beş teknoloji distribütöründen biri olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. İş ortaklarımız ile son kullanıcılarımıza kaliteli hizmet ve yenilikçi çözümler sunarak satış ve kârlılıktaki yükselişimizi sürdüreceğiz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?