Şirketlerin Sanayi 4.0’a hazırlanması gerekiyor
Şirketlerin endüstriyel internet devriminin yarattığı olanaklar ve endüstriyel sorunlarla tek başlarına başarılı bir etkileşime girmesi çok mümkün değil.
GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, “Bu alanda gelişmenin tek yolu ortak çalışma, teknolojinin demokratikleşmesi ve ‘küresel akıl’dan geçiyor” diye konuşuyor.
Özsoy, bunu başarabilen şirketlerin ayakta kalabileceğini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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