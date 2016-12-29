Şirketlerin Sanayi 4.0’a hazırlanması gerekiyor

Aralık 29, 2016 0 Yorum 17 Okunma
Şirketlerin Sanayi 4.0’a hazırlanması gerekiyor

Şirketlerin endüstriyel internet devriminin yarattığı olanaklar ve endüstriyel sorunlarla tek başlarına başarılı bir etkileşime girmesi çok mümkün değil.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, “Bu alanda gelişmenin tek yolu ortak çalışma, teknolojinin demokratikleşmesi ve ‘küresel akıl’dan geçiyor” diye konuşuyor.

Özsoy, bunu başarabilen şirketlerin ayakta kalabileceğini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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