Tarihimizin en iyi yarıyıl finansal sonuçları
- Tarihimizin en iyi yarıyıl finansal sonuçlarını elde ettik. 2017’nin ilk yarısında 2016 ilk yarıya göre FVAÖK yüzde 110 artışla 906 milyon TL’ye, net kârımız yüzde 74 artışla 655 milyon TL’ye ulaştı. Kapasite kullanım oranımızı ise yüzde 96’ya taşıdık.
- İlk altı ayda net satışlarımız 2,3 milyar TL’den 3,6 milyar TL’ye çıktı. Böylece 2016’nın ilk altı ayına kıyasla net satışlarımızın artış oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti.
- Çeyreksel bazda da başarılı olduk. 2017’nin ikinci çeyreğinde net satışlarımızı 2016 ikinci çeyreğe göre yüzde 56 artırarak 1 milyar 836 milyon TL’ye çıkardık. Net kârımız da yüzde 33 artışla 304 milyon TL oldu.
- Petrokimya pazarındaki avantajlı koşullardan faydalanmamız ve polimer ile monomer ürünlerinde yüksek kârlılık oranlarını yakalamamız başarıyı getirdi.
- İnsan kaynağımızdaki liderlik, doğru işbirliği, pazardaki güvenilir konumumuz ve yılbaşında başlattığımız sürdürülebilir verimlilik hedefli ‘Petkim Benim’ programımız da başarılı sonuçlara katkı sağladı. Markamıza ve Türkiye’ye değer katan yatırımlarımızı sürdüreceğiz.
Anar Mammadov/Petkim Genel Müdürü
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