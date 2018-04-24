Tarihimizin en yüksek ilk çeyrek doluluk oranı
- 2018’ in ilk çeyreğinde, toplam yolcu doluluk oranımız 6,5 puanlık artışla yüzde 80,5 oldu. Böylece tarihimizin en yüksek ilk çeyrek doluluk oranına ulaştık.
- Bu dönemde yurtdışı yolcu doluluğu 7 puan artarak yüzde 80’e, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 4 puan artarak yüzde 85’e ulaştı. Bu oranlarla yurtdışı uçuşlarda son beş yılın en yüksek, yurtiçi uçuşlarda ise THY tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranlarına ulaştık.
- 2018 ilk çeyrekte 2017’nin ilk çeyreğine göre talepte yüzde 25’lik artış sağladık. Yolcu sayısı da yüzde 29 artarak 17 milyona ulaştı.
- Çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü ocak ve şubat aylarından sonra mart ayında ise taşınan yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 24 artışla 6 milyona ulaştı. Bu yolcu artışı, yüzde 82 ile yine son beş yılın en yüksek mart ayı doluluk oranına ulaşmamızı sağladı.
- Arz koltuk kilometre kapasitemizin yüzde 13 arttığı mart ayında, toplam doluluk yıllık bazda 6 puan arttı. Dış hat uçuşlarda doluluk oranı 6 puanlık artışla yüzde 81,7 olurken iç hat uçuşlarda doluluk oranı yüzde 84’e ulaştı.
Şirket yetkilileri
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