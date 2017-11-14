Traktör üretiminin üçte ikisini gerçekleştiriyoruz
- 2017 Ocak-Eylül dönemini 3 milyar 62 milyon TL ciroyla tamamladık. Bu sonuçla, ciromuzu 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 22 artırdık.
- Dokuz ayda brüt kârımız 527 milyon TL, brüt kâr marjımız yüzde 17,2 oldu. 305 milyon TL faaliyet kârı, 355 milyon TL FVAÖK ve 217 milyon TL net kâr elde ettik. Faaliyet kâr marjımız ve FAVÖK marjımız ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.
- Çiftçilerimize çalışmalarını kolaylaştırmak ve verimliliklerini artırmak üzere dünya standartlarında ürünler sunuyoruz. Ankara ve Sakarya Erenler’deki fabrikalarımızda dokuz ayda 35 bin 22 adet traktörü banttan indirdik.
- Yurtiçi pazarda yüzde 11 artışla 27 bin 367, yurtdışı pazarda 9 bin 268 adetlik traktör sattık. Toplam satışlarımız ise yüzde 8 oranında yükselişle 36 bin 635 adede ulaştı.
- Türkiye’nin toplam traktör üretiminin üçte ikisinden fazlası fabrikalarımızda yapılıyor. 130’a yakın bayimiz üzerinden sunulan Türk Traktör Finans ile bayilerimiz müşterilerine finans hizmeti verebiliyor, müşterilerinin kredi kullanmasına aracılık edebiliyor.
Marco Votta/Türk Traktör Genel Müdürü
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