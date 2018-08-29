Tüm zamanların en iyi ilk yarıyıl cirosu
Ülkemize yatırım yapmaya, sanayimizi ileriye taşımaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Başarımızın sürdürülebilirliği için ARGE’ye, teknolojiye ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz.
50’nci yılımızı kutladığımız 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde, bugüne kadarki en yüksek altı aylık finansal sonuçlara ulaştık. 2017’nin ilk yarısına göre yüzde 10 artışla 9,5 milyar TL ciro elde ettik. Konsolide net kârımız yüzde 21 artarak 693 milyon TL oldu.
Altı aylık dönemde otomotiv sanayisinin üretim ve ihracatının yaklaşık 5’te 1’ini yaptık. Ürettiğimiz 175 bin adet araçla Türkiye otomotiv sanayisindeki toplam üretimin yüzde 21’ini, ürettiğimiz araçların 140 bin adedini ihraç ederek Türkiye otomotiv ihracatının da yüzde 20’sini gerçekleştirdik.
Yılın ilk yarısında iç pazarda 40,5 bin adet perakende satışı yaptık. İç pazardaki daralmaya rağmen pazar payımız yüzde 11,5 oldu. Toplam üretimimizin 84 bin adedini Fiat Egea oluşturdu ve Fiat Egea tek başına yüzde 6,6 pazar payıyla başarılı performansını devam ettirdi.
Cengiz Eroldu/Tofaş CEO’su
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