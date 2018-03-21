Türk şirketleri Belgrad’ı yatırımlarla fethediyor

Mart 21, 2018 0 Yorum 160 Okunma
Türk şirketleri Belgrad’ı yatırımlarla fethediyor

Avrupa’nın gelişen ülkeleri arasında yer alan Sırbistan’ın Başkenti Belgrad, Türk yatırımcısının yeni rotası haline geldi.

Setup Yatırım’dan Beko’ya, Simit Dünyası’ndan D&P’ye kadar birçok Türk markası Belgrad’da yatırım yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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