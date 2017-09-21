Üretim ve ihracat rekoru kırdık
2017’nin ilk yarısında satış adetlerimiz önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 203,5 bin adede, net satış gelirlerimiz yüzde 35 artarak 8,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu artıştaki en önemli katkı, ihracat gelirlerimizdeki yüzde 43,7’lik büyümeden geldi.
Bu dönemde 154 bin adetle ihracat rekoru kırdık. Buradaki en büyük payı ise Fiat Egea/Tipo (Dodge Neon) ailesi aldı.
İlk altı ayda, 199 bin adetle Türk otomotiv sektöründe en yüksek üretim adedine ulaştık. Fiat Egea, bu dönemdeki yüzde 6,6 pazar payıyla Türkiye pazarında en çok satan binek otomobil ili oldu.
İlk yarıda brüt kârımız 2016’nın ilk yarısında göre yüzde 34,8 yükselerek 888 milyon TL’ye, faaliyet kârımız yüzde 46,4 yükselerek 567 milyon TL’ye ulaştı. Aynı yarıyıl içinde FVAÖK yüzde 42,8 artışla 895 milyon TL’ye, net kârımız yüzde 19,8 artışla 575 milyon TL’ye çıktı. FVAÖK marjımız yüzde 10,4, net kâr marjımız yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.
2017’nın tamamında yaklaşık 400-440 bin adetlik üretim yapmayı, ihracatta 300-330 bin adete ulaşmayı öngörüyoruz. Yılı 150-200 milyon Euro yatırımla kapatmayı bekliyoruz.
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