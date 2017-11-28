Verimlilik çalışmalarının meyvesini topluyoruz
- 2017’yi yenilenme dönemi olarak gördüğümüzü, asıl büyümenin 2018 ve sonrasında gelmesini beklediğimizi ifade etmiştik. 2016’da başlattığımız verimlilik çalışmalarının meyvelerini topluyoruz. Rakamlar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
- 2017 dokuz ayda ciromuzu, 2016’nın dokuz aylık dönemine göre yüzde 46 artırarak 4,2 milyar TL’ye; üçüncü çeyrekte, 2016 üçüncü çeyreğe göre yüzde 50 artırarak 2,1 milyar TL’ye taşıdık. Aktif büyüklüğümüz yüzde 30 artışla 7,3 milyar TL oldu.
- 2017 Ocak-Eylül’de yüzde 28,2 FVAKÖK marjı, 1,2 milyar TL operasyonel FVAKÖK ve 492,2 milyon TL net kâr elde ettik. Üçüncü çeyrekte ise FVAKÖK marjımız yüzde 44,1, operasyonel FVAKÖK 906 milyon TL, net kârımız 538,5 milyon TL olarak gerçekleşti.
- Dokuz ayda yurtiçi ve yurtdışı toplam yolcu sayımız, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,9 arttı ve 20,78 milyon yolcuya hizmet verdik. Yan gelirlerimizi de yüzde 38 artırarak 845,3 milyon TL’ye yükselttik.
- Sivil havacılık sektörü, çok daha iyi bir durumda. Ekonomimize, sivil havacılık ve turizm potansiyeline inancımız tam.
Mehmet T. Nane/Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü
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