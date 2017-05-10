Yapı sektöründen ‘holding’ çıkardı

Mayıs 10, 2017 0 Yorum 59 Okunma
Yapı sektöründen ‘holding’ çıkardı

Temelleri Giresunlu Öner Hekim ve Ünal Nafiz Hekim tarafından 1989’da atılan Hekim Holding, hazır konut mobilyalarından panele, profilden boyaya kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Pendik, Şekerpınar ve Hendek’te üç tesisi bulunan şirket, 320 milyon TL ciroya sahip. Şirketin ikinci kuşak temsilcisi Aydan Hekim, “2017’de yüzde 15’lik büyüme hedefliyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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