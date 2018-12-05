Yerli üretim ve verimlilikle büyüyoruz
2018’in dokuz ayında toplam varlıklarımız 444 milyar TL, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynaklarımız 28,8 milyar TL oldu. Kombine satışlarımız, yıllık bazda yüzde 33 artışla 62 milyar TL’yi aştı. Bu dönemler arasında konsolide ana ortaklık net kârımızı yüzde 45 yükselterek 3 milyar 401 milyon TL’ye, faaliyet kârımızı yüzde 18 artırarak 7 milyar 856 milyon TL’ye çıkardık.
Türkiye kaliteli iş gücü, dinamik ekonomisi ve Avrupa pazarı içinde yer almasıyla yatırımcıları cezbetme potansiyeli yüksek bir ülke. Üretimi yeniden kaldıraç olarak kullanarak ve katma değeri yüksek üretime ağırlık vererek kalıcı büyüme zemininin tekrar yakalanabileceğine inanıyoruz.
Temelleri sanayiye ve üretime dayanan bir topluluk olarak yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyoruz. Ekonomiye daha fazla katkı yapma hedefiyle çalışıyoruz.
Katma değeri yüksek, verimli, yerli üretimle ve kaliteli hizmet anlayışıyla büyüyoruz. 2018’in son döneminde de ekonomik gelişime katkıda bulunma sorumluluğumuzla, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.
Mehmet Göçmen/Sabancı Holding CEO’su
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