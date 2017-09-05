Yılsonu net kâr beklentimizi yükselttik
- Tekfen Grubu olarak 2017 yılının ilk altı ayında, hedeflerimizin üzerinde bir performans sergiledik. Bu dönemde, konsolide bazda 3,344 milyon TL ciro, 485 milyon TL FVAÖK ve 385 milyon TL net kâr elde ettik.
- Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, 2017 yılsonu net kâr beklentimizi yüzde 36 oranında artırarak 617 milyon TL’ye yükselttik.
- İlk yarıyılda iş hacmimiz içinde yaklaşık yüzde 58 ciro payıyla önemli bir yere sahip olan taahhüt grubumuz, bu dönemde 1,950 milyon TL ciroya ve 160 milyon TL net kâra ulaştı.
- Faaliyetlerini hâlihazırda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere altı ülkede ve toplam 18 projede sürdüren Tekfen Taahhüt Grubu’nun Haziran 2017 itibarıyla kalan iş miktarı (backlog) büyüklüğü yaklaşık 3,6 milyar dolar seviyesinde.
- Tekfen çatısı altında yaklaşık yüzde 34,5 ciro payıyla tarımsal sanayi grubumuz ise Toros Tarım markasıyla ilk yarıda 1,156 milyon TL ciro ve 208 milyon TL net kâr yarattı. Toros Tarım, geçen yıl nitratlı gübre satışına getirilen kısıtlama sonrasında ihracata yöneldi.
Osman Birgili/Tekfen Grup Şirketler Başkanı
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