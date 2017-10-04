Yükselen grafiğiyle sonunda ilk üçe girdi

Ekim 4, 2017 0 Yorum 63 Okunma
Yükselen grafiğiyle sonunda ilk üçe girdi

Eti, 2 milyar 748 milyon TL’ye ulaşan cirosuyla 2016’da Anadolu 500’de üçüncü sırada yer aldı.

Eti, 2012’de yükselmeye başlayan grafiğiyle sonunda ilk üçe girmeyi başardı. Dünya markası olma hedefiyle hareket eden Eti, bugün 430 bin metrekarelik alana yayılmış üretim tesislerinden 40 ülkeye ürün gönderiyor.

Şirket, markalaşma, üretim ve AR-GE’ye yaptığı yatırımlarla başarıyı yakaladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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