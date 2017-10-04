Yükselen grafiğiyle sonunda ilk üçe girdi
Eti, 2 milyar 748 milyon TL’ye ulaşan cirosuyla 2016’da Anadolu 500’de üçüncü sırada yer aldı.
Eti, 2012’de yükselmeye başlayan grafiğiyle sonunda ilk üçe girmeyi başardı. Dünya markası olma hedefiyle hareket eden Eti, bugün 430 bin metrekarelik alana yayılmış üretim tesislerinden 40 ülkeye ürün gönderiyor.
Şirket, markalaşma, üretim ve AR-GE’ye yaptığı yatırımlarla başarıyı yakaladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber TÜV SÜD Türkiye'nin başına geldi
Sonraki haber Finansmanda yeni işler yaratmayı hedefliyoruz
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?