Zorlu Enerji kâra geçti
‘Zorlu Enerji, ikinci çeyrekte 2016’nın aynı döneminde açıkladığı 46 milyon TL net zarara karşılık 74 milyon TL net kâr elde etti. Bunun nedenleri arasında, güçlü gerçekleşen operasyon kârlılığını, sigorta tazminat gelirinden kaynaklanan yüksek faaliyet dışı gelirini ve net finansal giderlerdeki düşüşü gösterebiliriz.
Bu dönemde konsolide satışlar yıllık bazda yüzde 164 artarak 820 milyon TL’ye ulaştı. Bunun nedenlerinin ise şubat ayında OEDAŞ ve OEPSAŞ’ın satın alınması, Sarıtepe ve Demirciler rüzgar santrallerinin tam katkısı, YEKDEM gelirlerindeki artış, YEKDEM mekanizmasına beş enerji santralinin dâhil edilmesi ve Zorlu Solar’ın katkısı olduğunu düşünüyoruz.
Aynı dönemde FVAÖK ise yıllık bazda yüzde 79 artarak 205 milyon TL olarak gerçekleşti. Zorlu Enerji için 1,78 TL hedef fiyat ile ‘alım’ öneriyoruz.”
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