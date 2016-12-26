2017’de gündemi çok yoğun olacak
Gayrimenkul ve inşaat sektörleri Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörleri arasında yer alıyor.
Yatırımların tam gaz devam ettiği sektörün 2017 yılı gündemi de çok yoğun. Gayrimenkul sektöründe 600 bin konutluk bir stok bulunduğu tahmin ediliyor.
2017 yılında KDV indirimi, yabancıya vatandaşlık verilmesi, dar gelirli vatandaş için üretilen konutlara ilave teşvik verilmesi gibi yeni uygulamalar bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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