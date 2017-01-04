23 sanayi tesisi lüks projelere dönüşüyor
İstanbul’da fabrikaların şehir dışına taşınması sonucu boşa çıkan arazilerde son yıllarda hızla lüks konut, ofis, AVM ve oteller yapılıyor.
Son beş yılda 23 fabrika, konut, otel ya da ofise dönüştü. Şu anda da 23 fabrika arazisinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor.
Üç fabrika arazisinde proje geliştirilmesi için gün sayılırken, üç fabrika arazisi için de görüşmeler yürütülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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