Ankara metrosunun parlattığı bölgeler

Eylül 12, 2018 0 Yorum 100 Okunma
Ankara metrosunun parlattığı bölgeler

Ulaşımın giderek önem kazandığı günümüzde başkent Ankara’nın semtleri de Ankaray ve metro hatlarıyla değer kazanmaya başladı. TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine göre değerlenme kentin çeperlerinde daha hızlı seyrediyor.

Zaman kavramının giderek önem kazandığı günümüzde insanlar artık işlerine, okullarını ve sosyal hayatlarını geçirdikleri bölgele ulaşımı kolay lokasyonları tercih ediyorlar.

Ev seçerken ulaşım projelerine yakınlık giderek daha fazla önemseniyor. Başkent Ankara için de aynı durum söz konusu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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