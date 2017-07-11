Ankara’nın metrosu konuta değer katıyor
Türkiye’de şehircilik altyapıdan önce gelişiyor. Önce yerleşim yerleri sonra ulaşım projeleri üretiliyor.
Geliştirilen ulaşım projeleriyle gayrimenkuller değerlenirken yeni konut projeleri de geliyor. Başkent Ankara için de benzer bir durum söz konusu.
Ankara’da da inşaatına başlanan ve ihalesi yapılan beş yeni metro hattının geçeceği 56 durağın bulunduğu bölgeler giderek değer kazanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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