Avcılar Büyükçekmece, turizm hattı oldu

Eylül 26, 2017 0 Yorum 88 Okunma
Avcılar Büyükçekmece, turizm hattı oldu

Eskinin sayfiyeleri bir bir yerleşim alanlarına dönüşürken sanayi, fuar ve Atatürk Havalimanı’na yakınlığı ile öne çıkan Avcılar-Büyükçekmece bölgesi, turizm hattına dönüştü.

Hatta şu anda beş yıldızlıdan üç yıldızlıya kadar 22 otel faaliyet gösterirken beş yeni otelin de inşaatı sürüyor.

Yine otel hizmeti veren ve otel bölümleri bulunan rezidans yatırımlarının sayısı da giderek artıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap