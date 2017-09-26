Avcılar Büyükçekmece, turizm hattı oldu
Eskinin sayfiyeleri bir bir yerleşim alanlarına dönüşürken sanayi, fuar ve Atatürk Havalimanı’na yakınlığı ile öne çıkan Avcılar-Büyükçekmece bölgesi, turizm hattına dönüştü.
Hatta şu anda beş yıldızlıdan üç yıldızlıya kadar 22 otel faaliyet gösterirken beş yeni otelin de inşaatı sürüyor.
Yine otel hizmeti veren ve otel bölümleri bulunan rezidans yatırımlarının sayısı da giderek artıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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