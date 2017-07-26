Bağdat Caddesi’nde dönüşüm patlaması!
Kentsel Dönüşüm Yasası ile hızlı bir dönüşüm sürecine giren Bağdat Caddesi’ndeki projeler tam gaz devam ediyor.
Halen süren 76 projede Mesa’dan Aydoğan İnşaat’a, İnanlar’dan Sadıkoğlu’na kadar çok sayıda şirket dönüşüm çalışmaları yürütüyor.
Proje sayısının ve konut arzının giderek arttığı bölgede, kur artışlarının da etkisiyle, fiyatlar yüzde 30’lara varan oranda geriledi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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