Bahçeşehir-Bahçekent’te 20 yeni proje yükseliyor
İstanbul’da son yıllarda proje yarışında öne çıkan bölgeler arasında Bahçeşehir 2. Kısım-Bahçekent hattı da var.
Bu hatta halen üretim ve planlama aşamasında 20 konut projesi bulunuyor. Bölgedeki TOKİ ve Emlak Konut GYO arsalarında gelir paylaşımlı projeler yapılıyor.
Bu projeler Soyak’tan Suryapı’ya, Özyurtlar’dan Cihan İnşaat’a kadar markalı konut üreticilerinin imzasını taşıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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