Bahçeşehir çevresi projeye doymuyor!
Türkiye’nin ilk uydu kenti olan Bahçeşehir’in çevresi büyümeye devam ediyor.
Ispartakule’den Esenyurt’a kadar olan bölge, Eston’dan Kuzu Grup’a, Sur Yapı’dan Garanti Koza’ya kadar markalı konut üreticilerinin üssü konumunda.
Orta ve üst gelir grubuna yönelik konut ve villa projeleriyle öne çıkan bölgede 22 yeni proje var.
Metro hattının gelmesiyle bölgeye ilginin daha da artması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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