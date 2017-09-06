Basın Ekspres Yolu otel yoluna dönüştü
İstanbul’un yeni Maslak’ı olarak adlandırılan Basın Ekspres Yolu, şu anda 19’u faaliyette ikisi de satılık 21 otele ev sahipliği yapıyor.
Bölgede yeni otel yatırımları da devam ediyor. Şu anda beş otelin inşaatı sürüyor. İki tane de planlama aşamasında otel mevcut.
Şimdiye kadar Atatürk Havalimanı’nın desteklediği bölgenin Üçüncü Havalimanı’na yakınlık avantajının da olduğu belirtiliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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