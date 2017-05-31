Bodrum’a 21 yeni otel geliyor

Mayıs 31, 2017 0 Yorum 34 Okunma
Bodrum’a 21 yeni otel geliyor

Türkiye’nin Cote’d Azur’u olma yolunda ilerleyen Bodrum, Seba İnşaat’tan Timur Gayrimenkul’e kadar 14 şirketin 21 yeni otel projesine ev sahipliği yapıyor.

Yalıkavak’tan Tilkicik Koyu’na kadar farklı bölgelerde yükselmesi planlanan lüks oteller, bulundukları projelere rezidans hizmeti de verecek.

Bodrum’un dünyaca tanınır hale gelmesi yabancı markaları da buraya taşıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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