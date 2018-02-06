Çanakkale piyasası nitelikli konuta evrildi
Yapımı süren Çanakkale 1915 Köprüsü’nün arazileri değerlendirdiği Çanakkale’de son dönemde markalı konut projelerinde hareketlilik yaşanıyor.
Mahalle tarzı yerleşimin nitelikli konuta evrildiği kentte yerel firmalarca 22 konut projesi geliştirilmiş durumda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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