Devlet eli değdi Fikirtepe hızlandı

Nisan 12, 2017 0 Yorum 63 Okunma
Devlet eli değdi Fikirtepe hızlandı

Fikirtepe, kentsel dönüşümün İstanbul’daki pilot bölgelerinden biri.

Ancak kimi adalarda yaşanan sorunlar nedeniyle bazı müteahhitlerin iflas etmesi Fikirtepe’de dönüşümü çözümsüz bir hale getirmişti.

Hükümet, altı yıldır çözüm bulunamayan adalardaki dönüşümü hızlandırmak için sonunda Kiptaş ile İller Bankası’nı seferber etti.

Fikirtepe’de şu anda üretim ve planlama aşamasında 28 proje var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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