Devlet eli değdi Fikirtepe hızlandı
Fikirtepe, kentsel dönüşümün İstanbul’daki pilot bölgelerinden biri.
Ancak kimi adalarda yaşanan sorunlar nedeniyle bazı müteahhitlerin iflas etmesi Fikirtepe’de dönüşümü çözümsüz bir hale getirmişti.
Hükümet, altı yıldır çözüm bulunamayan adalardaki dönüşümü hızlandırmak için sonunda Kiptaş ile İller Bankası’nı seferber etti.
Fikirtepe’de şu anda üretim ve planlama aşamasında 28 proje var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Tepe Güvenlik’e yeni genel müdür
Sonraki haber Kapasite artışı yetmedi yeni yatırıma soyundu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?