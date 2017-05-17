Esenyurt-Beylikdüzü’nde 59 yeni proje yükseliyor
İstanbul’un batı yönüne gelişim aksı olan Esenyurt-Beylikdüzü, ulaşılabilir markalı konutların da merkezi haline geldi.
Tekfen’den Özyurtlar’a, İnanlardan Babacan’a kadar konut markalarının proje geliştirme yarışına girdiği bölgede 59 yeni konut projesi üretim ve geliştirme aşamasında.
Bölge, metrobüs, metro ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarıyla gelişime açık konumda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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