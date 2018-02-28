Finans Merkezi Ümraniye’yi ihya etti!
İstanbul’da Asya Yakası’nın öne çıkan ilçelerinden biri olan Ümraniye, 1990’lı yıllarda Sinpaş’ın bölgeyi keşfetmesiyle gelişmeye başladı.
İstanbul Finans Merkezi’ne (İFM) yakınlığı ve metro hattı ile gelişimi hızlanan ilçe markalı konutun yeni üssü haline geldi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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