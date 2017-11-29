Gaziosmanpaşa-Eyüp hattı dönüşümle hayat buluyor

Kasım 29, 2017 0 Yorum 68 Okunma
Gaziosmanpaşa-Eyüp hattı dönüşümle hayat buluyor

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçeleri, kentsel dönüşümle yeniden hayat buluyor.

Çarpık yapılaşmasıyla dikkat çeken iki ilçede, Torunlar İnşaat’tan Ilgın İnşaat’a, Ortadoğu Grup’tan Kuyaş Gayrimenkul’e kadar markalı konut üreticilerinin 19 dönüşüm projesi yükseliyor.

Halihazırda yürütülen çalışmaların yanında önümüzdeki dönemde yeni dönüşüm projelerinin de yapılması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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