Gelişimin yeni adresi Yakuplu-Gürpınar hattı
Gayrimenkulde gelişimin önemli adreslerinden biri de Beylikdüzü sınırlan içindeki Yakuplu-Gürpınar hattı oldu.
Demir İnşaat’tan Keleşoğlu’na kadar irili ufaklı inşaat firmalarınca bölgede geliştirilen 27 yeni konut projesi üretim ve satış aşamasında.
West Marina’ya ve Üçüncü Köprü bağlantı yollarına yakınlığı ile öne çıkan bölgenin önümüzdeki dönemde değerlenmeye devam etmesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber İş Bankası'ndan e-ihracat hamlesi
Sonraki haber Ödeme sisteminde Türk markası yarattı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?