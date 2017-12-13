Hangi semtler parlıyor hangi semtler sönüyor?
İstanbul’da gayrimenkul fiyatları önemli oranda artmış durumda.
Konutlarda ortalama metrekare fiyatı 3 bin 700 TL’lere ulaştı. Bu süreçte kimi ilçeler öne çıkarken kimileri ise geride kaldı.
Yatırımcısını sevindiren ve üzen ilçeleri Zingat.com ve REİDİN işbirliğiyle araştırdık.
Buna göre son beş yılda fiyatlar Maltepe’de yüzde 168 artarken, Beyoğlu’ndaki artış ise sadece yüzde 28 oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber ISTAC, artık Ankara'da
Sonraki haber Hedefimiz KOBİ'leri dijital hale getirmek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?