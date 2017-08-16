İnşaatçılar Çekmeköy’de proje yarışına hız verdi
İstanbul’un yeni gelişim bölgelerinden biri olan Çekmeköy’de proje yarışı hızlandı.
Sinpaş’tan İş Altınhas İnşaat’a ve 216 Yapı’ya kadar markalı konut üreticilerinin proje ürettiği bölgede, inşaat, planlama ve satış aşamasında 22 konut projesi bulunuyor.
Çekmeköy-Üsküdar metro hattının devreye girmesiyle değerlenen bölge, yeni ulaşım projeleriyle daha da değerlenme potansiyeli taşıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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