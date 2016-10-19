İnşaatçılar yeni sektörlere yelken açıyor
İnşaat, son yılların gözde yatırım alanlarından biri. Bu sektörde faaliyet gösteren yüzlerce şirket varken başka sektörlerden de gelenler oluyor. Bu arada inşaatçıların bir kısmı da bu sektörden elde ettikleri kazancı turizm, lojistik, restoran işletmeciliği gibi alanlara yönlendirmeye başladı.
LEVENT GÖKMEN
lgokmen@ekonomist.com.tr
Maryapı, Teknik Yapı, inanlar inşaat ve Ant Yapı, bu trendin öncüleri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de bir sektörün yıldızı parladığında hemen herkes bu alana yatırım yapmaya başlar.
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Bir dönem tekstil revaçta iken daha sonra turizm ve son yıllarda da inşaat yatırımcıların gözde sektörleri arasına girdi. Son yıllarda farklı sektörlerden pek çok şirket inşaat sektörüne de girdi.
Ancak son yıllarda buna ters bir eğilim de yaşanıyor. Son beş yılda inşaat şirketleri arasında da yeni sektörleri keşfetme trendi ortaya çıkmış durumda. İnşaatçılar bu sektörden elde ettikleri kazancı özellikle turizm, lojistik, restoran işletmeciliği gibi alanlara yönlendiriyor.
RESTORAN İŞİNE GİRDİLER
Örneğin Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bir restoran açarak hobisini işe dönüştürdü. Durbakayım, eskiden beri aile olarak et üzerine bir restoran açmayı düşündüklerini, bu doğrultuda Etinn markasını yaratarak 2012’de Erenköy’deki restoranlarını açtıklarını söylüyor. Bu işin oğlu ve kendisi için bir hobi olduğunu belirten Durbakayım, “Restoranımızın yeri imar olarak konut yapmaya uygun değildi. Hevesimizi bu yatırımla birleştirdik” diyor.
Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nedim Keçeli de restoran işine giren inşaatçılar arasında yer alıyor. Keçeli, New York’un ünlü restoran zinciri markası Serafina’yı Türkiye’ye getirip ortakları ile birlikte Akmerkez’de restoran açtıklarını söylüyor. İnanlar İnşaat’ın da Terrace Ballet isimli bir restoran zinciri var. Şirket, Fulya ve Bebek’te restoranlarıyla hizmet veriyor.
TURİZMDEN LOJİSTİĞE
İnşaat sektöründen farklı alanlara yönelenlerden biri de Babacan Holding. Şirket, Prime Suite adlı otel ve rezidans konseptinin ilkini Basın Ekspres Yolu’nda Suite Apart Hotel’de faaliyete geçirdi. Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, yeni projelerinde bu konsepti uygulamaya devam edeceklerini söylüyor.
Babacan Lojistik şirketi, Hadımköy’de Nakkaş ve Yeşilbayır köylerinde üç farklı lojistik depo kuracak. Enerji sektöründe yatırım kararı çerçevesinde kurulan Babacan Enerji şirketi ise jeotermal enerji yatırımı yapmak üzere ihalelere katılıyor. Şirket, Aydın Söke’de 350 bin metrekare alanda 50 milyon dolarlık bir enerji yatırımı yapmak üzere lisans aldı.
Maryapı, spor merkezi kurarak yeni bir alana girdi. Boost Fitness Center markasını yaratarak spor merkezi işine girdiklerini belirten Maryapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, “Yaklaşık 3,5 milyon dolarlık yatırımla bu işe girdik. İlk merkezimizi Gplus projemizde açtık. Devam eden iki projemizde de bu markamızla spor merkezi açmayı, bu işi zincire dönüştürmeyi planlıyoruz” diyor.
SERAMİK FABRİKASI KURDU
Makro İnşaat, seramik sektörüne yatırım yaparak iş alanını çeşitlendirdi. Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, Türkiye’de üretilen sırlı porselen karoların kalitesinin İtalya, İspanya ve Avrupa’da üretilen ürünlerin kalitesinin altında olduğunu görüp bu alana yatırım yaptıklarını söylüyor.
Uyan, “Ülkemizin yarınlarına olan güvenimizle elimizi taşın altına sokarak bir Türk markası olan Decovita’ya yatırım yaptık. 100 milyon lira yatırımla Bozöyük’te kurduğumuz fabrikada dünyanın en yeni ve en ileri teknolojisiyle üretim yapıyoruz” diyor.
Şimdilik yıllık 4 milyon metrekare üretim yaptıklarını, 2017 yılında pazar paylarını artırarak üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirten Uyan, hedeflerinin beş yıl içinde pazardan yüzde 8 pay almak olduğunu söylüyor.
Aydoğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aydoğan, inşaat sektö-ründen elde ettikleri kazancı sektörün kalitesini artırmaya yönelik yeni yatırım alanlarına yönlendirdiklerini ifade ediyor. Aydoğan, bu amaçla kule vinç ve endüstriyel kalıp sektörlerine yönelik yatırımlar yaptıklarını vurguluyor.
KALICI YATIRIM HEDEFİ
Ant Yapı, kalıcı yatırımlar yapmak, bilanço değerlerini artırmak, zor dönemlerde nakit akışını sağlamak gibi amaçlarla turizm sektörüne girdi. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Okay, “Bo-monti’deki Ant Hill Residence’de beş yıl kadar önce Singapurlu Fraser Grubu’nun işletmesinde service apartment hizmeti vermeye başladık. Bu sistemi Ant Asya Residence ile Ümraniye’ye taşıdık” diyor.
İstanbul Ataşehir’de beş yıl önce açılan 195odalı Radisson Blu Hotel İstanbul Asia ve Alaçatı’da 35 odalı Ant Mare otellerinin olduğunu belirten Okay, turizme beş yıl önce giren Ant Ya-pı’nın bu alandaki toplam yatırımının 250 milyon dolara ulaştığını da vurguluyor.
Erkanlı Grup, geçtiğimiz yıl Sakarya’da Univa Student Residence adıyla öğrenci evi projesini başlatmıştı. Proje, ABD’nin en büyük öğrenci evi işletme ve yatırım firması Asset Campus Housing işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.
Erkanlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Hüseyin Erkanlı, projelerinin sistemi tanıyan yabancı yatırımcıların büyük ilgisini çektiğini vurguluyor. Univa Student Residence’ı zincir haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Erkanlı, 2017’de Aset ile işletme kısmını da geliştireceklerini söylüyor.
Seramik ve inşaata olan yatırımların gelecek senelerde de hız kazanarak artacağı çok açık. İnşaat ve dekorasyon alanında yer alan tüm firmaların bu konudaki farkındalığının artması çok önemli. Ülkemiz ve sektör için de hayırlısı olur inşallah.