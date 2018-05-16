İstanbul’a yakınlığın meyvelerini topluyor

Mayıs 16, 2018 0 Yorum 72 Okunma
İstanbul’a yakınlığın meyvelerini topluyor

Tekirdağ, İstanbul’a yakınlığıyla öne çıkıyor. İstanbul’daki sanayi tesisleri bu ile taşınıyor.

Çorlu ve Çerkezköy gibi bölgelerde çalışan kesimle birlikte yoğun göç alan kentte markalı konut atağı yaşanıyor.
Kentte üretim ve satış aşamasında 37 konut projesi bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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