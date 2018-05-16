İstanbul’a yakınlığın meyvelerini topluyor
Tekirdağ, İstanbul’a yakınlığıyla öne çıkıyor. İstanbul’daki sanayi tesisleri bu ile taşınıyor.
Çorlu ve Çerkezköy gibi bölgelerde çalışan kesimle birlikte yoğun göç alan kentte markalı konut atağı yaşanıyor.
Kentte üretim ve satış aşamasında 37 konut projesi bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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