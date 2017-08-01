İstanbul’un banliyösü Sırtköy’de kuruluyor
İstanbul büyüdükçe doğu ve batı yönünde yeni gelişim bölgeleri de oluşuyor.
Bunlardan biri de kentin batı yönündeki büyüme aksı olan Büyükçekmece Sırtköy-Beylikdüzü hattı. Sırtköy villa, Beylikdüzü ise konut projeleriyle öne çıkıyor.
Bölgede Emaar, Arıkan Yapı, Keleşoğlu İnşaat, Mesa, Nurol GYO gibi markalı konutçular projeler geliştiriyor. Bölgede şu anda 36 yeni proje yükseliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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