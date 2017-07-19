Kartal’da proje yarışı hız kesmedi
Eskinin sayfiyesi Kartal günümüzün öne çıkan semtlerinden biri haline geldi.
Fabrikadan dönüşümle öne çıkan bölge, metro, Marmaray gibi ulaşım projeleri ile daha da değerlenirken DKY’den Teknik Yapı’ya, İş GYO’dan Mesa’ya kadar markalı konut üreticilerinin üssü oldu.
Bölgede şu anda yapımı süren, planlama aşamasında olan toplam 45 proje bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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