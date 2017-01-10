Kemerburgaz-Göktürk’te proje yarışı hızlandı
İstanbul’un eski köylerinden biri olan Göktürk’teki araziler, 1990’lı yılların sonunda yakınındaki Kemerburgaz’da Kemer Country’nin yapılmasıyla yerleşime açıldı.
Orman arazisi ve bostanlarıyla ünlü Göktürk bölgesinde zaman içinde villa ve lüks konut projeleri hayat buldu.
Üçüncü Köprü ve Üçüncü Havalimanı’na yakınlığıyla önemi daha da artan bölgede proje yarışı hız kazanmış durumda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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