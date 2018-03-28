Kentsel dönüşümde ‘marka’lar konuşuyor
İnşaat sektörü, rekabetin yoğun olduğu bir dönemde satışlarda zorlu günler yaşıyor. Bu süreçte ise artık markalar konuşuyor.
Tahincioğlu’ndan DKY İnşaat’a kadar birçok şirket, yarattıkları markalarla özellikle kentsel dönüşümden pay almaya çalışıyor.
Kentsel dönüşüm 1999 Marmara depreminin ardından Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.
2012 yılı sonunda çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasası ile sürecin hızlandırılması hedeflense de Bağdat Caddesi, Fikirtepe gibi başarısız örneklerle bu süreç ‘rantsal dönüşüm’e evrildi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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