Konut satışlarına ikinci can suyu
15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından, gayrimenkul sektörünü canlandırmak için bir kampanya düzenlenmişti. Bu kampanyanın katkısıyla 2016’da konut satışları 1,3 milyona ulaştı.
Son dönemde tekrar durgunlaşan piyasaya can vermek için yeni bir kampanya başlatıldı. Yeni kampanya ile mortgage kredileri 20 yıla kadar yayıldı ve kapsam genişletilmiş oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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